На Кубани на 8 лет посадили мужчину, выдавшего смерть друга за несчастный случай

Преступление произошло вечером 27 мая на улице Горького в станице Новобейсугской.

Установили, что двое мужчин 48 и 54 лет вместе выпивали дома у одного из них. Собутыльники начали ссориться, в ходе конфликта старший избил оппонента кулаками по голове. Затем нападавший лег спать, а пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Злоумышленник проснулся через несколько часов и обнаружил, что его друг не подает признаков жизни, после чего сам позвонил в скорую и полицию.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Мужчину признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина пытался выставить убийство друга как несчастный случай — он позвонил в скорую и полицию и рассказал, что знакомый выпил, упал и умер.