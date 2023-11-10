Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани на 8 лет посадили мужчину, избившего до смерти экс-мужа сожительницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-na-8-let-posadili-muzhchinu-izbivshego-do-smerti-eks-muzha-sozhitelnitsy
На Кубани на 8 лет посадили мужчину, избившего до смерти экс-мужа сожительницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло вечером 27 декабря в одном из домов в селе Коноково Успенского района. В ноябре уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, направили в суд.

По данным суда, мужчина выпивал в доме вместе с 42-летним бывшим мужем своей сожительницы. Во время застолья мужчины поссорились. Старший избил оппонента руками и ногами по голове и различным частям тела. Затем нападавший уложил пострадавшего на диван и через какое-то время сам ушел спать в другую комнату.

На следующий день мужчины продолжили выяснять отношения, злоумышленник снова избил экс-мужа своей сожительницы. Состояние того ухудшилось, его отвезли в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавший умер 11 января.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: изрезавшую сожителя до смерти женщину будут судить в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях