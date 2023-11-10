На Кубани на 8 лет посадили мужчину, избившего до смерти экс-мужа сожительницы

Преступление произошло вечером 27 декабря в одном из домов в селе Коноково Успенского района. В ноябре уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, направили в суд.

По данным суда, мужчина выпивал в доме вместе с 42-летним бывшим мужем своей сожительницы. Во время застолья мужчины поссорились. Старший избил оппонента руками и ногами по голове и различным частям тела. Затем нападавший уложил пострадавшего на диван и через какое-то время сам ушел спать в другую комнату.

На следующий день мужчины продолжили выяснять отношения, злоумышленник снова избил экс-мужа своей сожительницы. Состояние того ухудшилось, его отвезли в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавший умер 11 января.

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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