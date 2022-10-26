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На Кубани на 5,5 лет осудили водителя, который насмерть сбил велосипедистку и скрылся

Происшествия
26.10.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-na-6-5-let-osudili-voditelya-kotoryj-nasmert-sbil-velosipedistku-i-skrylsya
На Кубани на 5,5 лет осудили водителя, который насмерть сбил велосипедистку и скрылся
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 28 октября 2020 года в станице Октябрьской на улице Кондратюка. Материалы уголовного дела рассматривал Крыловский районный суд.

По версии следствия, 41-летний местный житель, управляя автомобилем «Газель», нарушил правила дорожного движения и сбил велосипедистку, ехавшую в попутном направлении. Водитель оставил сбитую женщину на дороге и скрылся, не сообщив о ДТП в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Пострадавшая 52-летняя местная жительница 12 ноября 2020 года скончалась в больнице от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности и назначил ему 5,5 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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