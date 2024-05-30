На Кубани на 6,5 лет осудили многодетную мать, зарезавшую отца перед Новым годом

Преступление произошло 30 декабря 2014 года в станице Калниболотской Новопокровского района.

По версии следствия, в тот вечер 27-летняя местная жительница пила алкоголь вместе со своим 53-летним отцом. Между родственниками произошла ссора, после которой женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в спину. Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и скончался на месте происшествия.

В момент преступления в соседней комнате находились четверо маленьких детей. Старшая дочь женщины, которой на тот момент было 8 лет, стала невольной свидетельницей убийства своего дедушки. Труп мужчины на следующее утро также заметил 7-летний сын женщины.

На следующий день — 31 декабря, многодетная мать похоронила зарезанного отца в яме во дворе дома, засыпав его могилу мусором. Своим детям она пригрозила, чтобы они ничего не рассказывали другим о произошедшем. Родственникам и друзьям женщина сказала, что ее отец накануне ушел из дома и не вернулся. О жестоком убийстве стало известно только после того, как дети женщины попали в специализированное учреждение.

Обвиняемая отказалась признавать свою причастность в убийстве отца.

Рассмотрев материалы уголовного дела, коллегия присяжных признала женщину виновной в убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Новопокровский районный суд назначил ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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