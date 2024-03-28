На Кубани на 5 лет осудили водителя, который насмерть сбил школьницу и скрылся

Дорожное происшествие со смертельным исходом случилось 29 августа около 15:00 в селе Маламино Успенского района.

По версии следствия, в тот день мужчина сел за руль автомобиля «Нива» после употребления алкогольных напитков. Во время движения по переулку Карла Маркса он не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 11-летнюю девочку, которая шла во встречном направлении. Водитель внедорожника оставил пострадавшую школьницу на дороге, а сам скрылся с места ДТП. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

На судебном заседании подозреваемый полностью признал свою вину. Ранее он возместил моральный ущерб матери погибшей девочки. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Мужчине назначили лишение свободы на срок 5 лет и 1 месяц. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Собранные Армавирским межрайонным Следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему мужчине», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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