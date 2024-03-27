Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пьяный водитель УАЗ сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-voditel-uaz-sbil-13-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-sochi
Пьяный водитель УАЗ сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 26 марта около 19:00 на улице Светогорской в Адлерском районе города-курорта.

По предварительным данным, пьяный 69-летний мужчина ехал за рулем автомобиля УАЗ и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На одежде девочки не было светоотражающих элементов. В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали.

В отношении водителя составили административный протокол. По факту ДТП возбудили административное расследование, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: мотоциклист с пассажиром попал в жесткое ДТП в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях