Пьяный водитель УАЗ сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи

Авария произошла 26 марта около 19:00 на улице Светогорской в Адлерском районе города-курорта.

По предварительным данным, пьяный 69-летний мужчина ехал за рулем автомобиля УАЗ и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На одежде девочки не было светоотражающих элементов. В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали.

В отношении водителя составили административный протокол. По факту ДТП возбудили административное расследование, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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