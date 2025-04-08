На Кубани на 104 году жизни скончался последний участник Кущевской атаки

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Крыловского района и последний участник Кущевской атаки Яков Сторчак ушел из жизни 6 апреля.

Яков Сторчак родился 23 января 1921 года, он прошел всю Великую Отечественную войну в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

Принимал участие в боях за освобождение Кубани, Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Также Сторчак был участником легендарной атаки под станицей Кущевской.

Сторчак был награжден более чем 30 наградами, в числе которых орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль «За оборону Кавказа», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кущевская атака произошла 2 августа 1942 года и на несколько дней остановила продвижение немецких войск на Кавказ. Казаки на конях атаковали оборонительные позиции немецких войск, располагавших артиллерией и танками. Казаки врубились в немецкие порядки на несколько километров, подбили несколько танков. Враг был деморализован внезапной атакой.

В 1967 году на выезде из станицы Кущевской установили памятник — всадник на вздыбленном коне, с надписью: «Здесь в августе 1942 года стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий корпус, удивив мир своей стойкостью и величием духа». В 2008 году на месте сражения открыли мемориальный комплекс «Поле казачьей славы».

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