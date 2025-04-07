Кондратьев поздравил с 102-летием ветерана войны Анна Попову из Краснодара

Ветерану Великой Отечественной войны Анне Поповой из Краснодара 7 апреля исполнилось 102 года. С днем рождения в своих соцсетях в рубрике #ЗащитникиОтечестваКубань ее поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что Анна Попова окончила курсы телеграфистов и в совершенстве овладела азбукой Морзе. В 1942 году она попала на фронт и стала принимать и отправлять зашифрованную информацию.

Принимала участие в боевых действиях на территориях Украины, Белоруссии и Польши, а в бою под Ровно получила контузию.

Попова была награждена орденом Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945-1945гг.», Жукова и юбилейными медалями.

После войны, в 1950 году, переехала вместе с семьей в Краснодар, стала работать вместе с мужем в полеводческой бригаде совхоза «Пашковский».

«Желаю уважаемой Анне Ивановне здоровья, счастья и семейного тепла», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Ранее губернатор Краснодарского края поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Лидию Савину из Новороссийска.

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