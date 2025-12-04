На Кубани на 1,5 месяца закрыли молочную ферму из-за ветеринарных нарушений

Успенский районный суд приостановил деятельность фермы, занимающейся разведением крупного рогатого скота, на 45 суток.

Решение было принято по заявлению Южного межрегионального управления Россельхознадзора. В ведомстве обратили внимание на неоднократные нарушения ветеринарных правил по содержанию коров. На ферме занимаются воспроизводством, выращиванием и реализацией КРС.

В октябре по заявлению ведомства Северский районный суд также приостановил деятельность юридического лица, которое занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Тогда запрет был введен на 30 суток, сообщили в пресс-службе южного межрегионального управления Россельхознадзора.

