В хозяйствах еще четырех районов Кубани отменили карантин по лейкозу скота

В хозяйствах еще четырех районов Кубани отменили карантин по лейкозу скота
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Департамент ветеринарии продолжает работу по полному оздоровлению хозяйств Краснодарского края от лейкоза крупного рогатого скота.

За последние 8 лет уровень инфицированности лейкозом крупного рогатого скота снизился в Краснодарском крае с 14,8% до менее чем 0,4%. Количество оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота муниципальных образований Кубани — уже порядка 30.

Только за последние два дня, согласно приказам краевого департамента ветеринарии, объявлено о снятии карантина по лейкозу КРС в хозяйствах Староминского и Крыловского районов. Документы вступили в силу с 5 ноября.

«Признать оздоровленными от вируса лейкоза крупного рогатого скота территории в хуторе Сторожи, станицах Новоясенской, Крыловской», — говорится в приказах.

Также в начале месяца ведомство сообщило об оздоровлении от вируса резерваций в Кущевском и Павловском районах.

При этом, при таком снижении уровня инфицированности — численности поголовья крупного рогатого скота не происходит, отмечают в профильных ведомствах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», молоко больных лейкозом коров содержит канцерогенные вещества, поэтому пить человеку его нельзя. В противном случае у него тоже может начаться опухолевый процесс.

