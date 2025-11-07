В хозяйствах еще четырех районов Кубани отменили карантин по лейкозу скота

Департамент ветеринарии продолжает работу по полному оздоровлению хозяйств Краснодарского края от лейкоза крупного рогатого скота.

За последние 8 лет уровень инфицированности лейкозом крупного рогатого скота снизился в Краснодарском крае с 14,8% до менее чем 0,4%. Количество оздоровленных от лейкоза крупного рогатого скота муниципальных образований Кубани — уже порядка 30.

Только за последние два дня, согласно приказам краевого департамента ветеринарии, объявлено о снятии карантина по лейкозу КРС в хозяйствах Староминского и Крыловского районов. Документы вступили в силу с 5 ноября.

«Признать оздоровленными от вируса лейкоза крупного рогатого скота территории в хуторе Сторожи, станицах Новоясенской, Крыловской», — говорится в приказах.

Также в начале месяца ведомство сообщило об оздоровлении от вируса резерваций в Кущевском и Павловском районах.

При этом, при таком снижении уровня инфицированности — численности поголовья крупного рогатого скота не происходит, отмечают в профильных ведомствах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», молоко больных лейкозом коров содержит канцерогенные вещества, поэтому пить человеку его нельзя. В противном случае у него тоже может начаться опухолевый процесс.

Подпишись, здесь всегда интересно.