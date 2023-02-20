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На Кубани мужчине дали более 15 лет колонии за интимную связь с 13-летней девочкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-muzhchine-dali-bolee-15-let-kolonii-za-intimnuyu-svyaz-s-13-letnej-devochkoj
На Кубани мужчине дали более 15 лет колонии за интимную связь с 13-летней девочкой
На Кубани мужчине дали более 15 лет колонии за интимную связь с 13-летней девочкой

Краснодарский краевой суд признал виновным 25-летнего жителя станицы Новопокровской, ранее судимого за аналогичное преступление в отношении несовершеннолетней.

По данным следствия, в декабре 2021 года мужчина познакомился с 13-летней жительницей станицы Новопокровской. Зная о возрасте девочки, он с февраля по март 2022 года неоднократно вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию.

О произошедшем девочка рассказала матери в конце марта. Женщина обратилась в полицию. На подозреваемого завели уголовное дело. Во время следствия он находился под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. На суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 15 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы на полгода. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с общением с несовершеннолетними на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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