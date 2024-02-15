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На Кубани мужчина забил пожилую мать и вывез ее тело в тачке на берег реки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-muzhchina-zabil-pozhiluyu-mat-i-vyvez-ee-telo-v-tachke-na-bereg-reki
На Кубани мужчина забил пожилую мать и вывез ее тело в тачке на берег реки
Фото t.me/kubansledcom

Преступление произошло вечером 12 февраля в частном доме на улице Новоселовской в Белореченске.

По данным следствия, 86-летняя женщина и ее 62-летний сын жили в одном доме. Вечером мужчина избил пожилую мать руками по голове и телу. От полученных травм пенсионерка умерла. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник завернул тело матери в полиэтилен, погрузил в садовую тачку, вывез на берег реки и там бросил.

На следующий день в дом пришла соцработник, она не обнаружила пенсионерку дома и сообщила об этом родственникам, которые обратились в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчина признался в убийстве. Он сказал следователям, что убить мать ему сказали «голоса в голове». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Также мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.

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