На Кубани мужчина взял кредит, но потом заявил в полицию, что этого не делал

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За ложный донос в отношении жителя Новопокровского района возбудили уголовное дело.

В суде установили, что 9 ноября 2021 года мужчина выступал ответчиком по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту на сумму более 85 тыс. рублей. Он не только не признал требования истца, но и заявил, что не заключал кредитный договор с банком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Позже, 6 января 2022 года, мужчина обратился в полицию и заявил, что хочет привлечь к ответственности неустановленное лицо. Мужчина пояснил, что якобы 28 июня 2019 года неизвестный, действуя от его имени, получил кредитную карту в банке с лимитом 71 тыс. рублей. По словам мужчины, неизвестный потратил деньги, причинив ему ущерб.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что мужчина сам пользовался кредиткой. А его сведения о неизвестном лице — ложные.

Рассмотрев уголовное дело, суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ.

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