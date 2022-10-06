Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани мужчина взял кредит, но потом заявил в полицию, что этого не делал

Происшествия
06.10.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-muzhchina-vzyal-kredit-no-potom-zayavil-v-politsiyu-chto-etogo-ne-delal
На Кубани мужчина взял кредит, но потом заявил в полицию, что этого не делал
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За ложный донос в отношении жителя Новопокровского района возбудили уголовное дело.

В суде установили, что 9 ноября 2021 года мужчина выступал ответчиком по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту на сумму более 85 тыс. рублей. Он не только не признал требования истца, но и заявил, что не заключал кредитный договор с банком, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Позже, 6 января 2022 года, мужчина обратился в полицию и заявил, что хочет привлечь к ответственности неустановленное лицо. Мужчина пояснил, что якобы 28 июня 2019 года неизвестный, действуя от его имени, получил кредитную карту в банке с лимитом 71 тыс. рублей. По словам мужчины, неизвестный потратил деньги, причинив ему ущерб.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что мужчина сам пользовался кредиткой. А его сведения о неизвестном лице — ложные.

Рассмотрев уголовное дело, суд приговорил мужчину к 180 часам обязательных работ.

Читайте также: в Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях