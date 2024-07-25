На Кубани мужчина выстрелил в глаз соседке, целясь в музыкальные колонки
Конфликт с последующим причинением тяжкого вреда здоровью произошел в мае в станице Каневской.
По данным следствия, 63-летний местный житель поругался с соседями из-за громкой музыки у них во дворе. Мужчина решил обесточить колонки с помощью оружия.
В результате он два раза выстрелил из пневматического ружья из своего двора в сторону музыкальных колонок соседей, чтобы они перестали играть. Однако одним из выстрелов по неосторожности он попал в глаз соседке.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Свою вину стрелявший признал в полном объеме. Расследование завершили, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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