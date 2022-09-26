На Кубани мобилизованный 58-летний ветеран-афганец выразил желание служить в ВС РФ

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Речь идет о 58-летнем жителе Павловского района — Александре Жогло.

Ранее его родственники обратились на «горячую линию», чтобы выяснить правомерность получения им повестки от военного комиссариата Павлоского и Крыловского районов в рамках частичной мобилизации.

Мужчина имеет звание лейтенанта и боевой опыт во время ведения советской армией военных действий в Афганистане.

«В военном комиссариате Краснодарского края провели проверку, которая подтвердила верность действий районного военкомата. И главное – сам Александр Жогло лично выразил готовность служить», — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Александр Жогло записал видеообращение из военной части и заявил, что отправился на военную службу в рамках частичной мобилизации по собственной инициативе и без чьего бы то ни было принуждения.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамках нее в ряды Вооруженных сил РФ планируют призвать около 300 тыс. человек.

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