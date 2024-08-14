На Кубани микроавтобус перевернулся на бок после столкновения с минивэном

ДТП произошло утро 14 августа в Туапсинском районе у поселка Тюменский.

Столкнулись микроавтобус и минивэн. От удара микроавтобус перевернулся на бок. Пострадали два человека, им оказана помощь медиков. На месте работает Госавтоинспекция. Движение затруднено.

Еще одна авария произошла в районе Гебиусских водопадов под Геленджиков. Там лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие. На месте работали медики и ГАИ. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

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