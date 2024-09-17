На Кубани лишили прав водителя, сбившего оленя на трассе

Гулькевичский районный суд рассмотрел административный материал в отношении 21-летнего местного жителя.

По версии следствия, парень 21 августа в 0:05 на дороге «Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко», управляя автомобилем ВАЗ 2115, сбил оленя и затем скрылся с места ДТП.

На суде автомобилист признал вину и объяснил свой поступок. По его словам, он не думал, что совершил что-то серьезное.

Суд признал его виновным и лишил водительских прав на один год. Постановление в законную силу еще не вступило, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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