На Кубани лишили полномочий депутата, прогулявшего все заседания за полгода

Депутата, уклонявшегося от исполнения обязанностей в органе местного самоуправления, выявили в Отрадненском районе сотрудники прокуратуры во время проверки.

Выяснилось, что один из местных депутатов без уважительной причины регулярно прогуливает заседания Совета Отрадненского района. Он пропустил все заседания в течение шести месяцев.

В связи с выявленными нарушениями районный прокурор направил иск в суд с требованием лишить полномочий депутата, пропустившего все заседания в местном Совете.

Рассмотрев исковое заявление, суд удовлетворил требования прокурора. Прогулявшего все за полгода заседания депутата лишили полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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