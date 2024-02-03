На Кубани легковушка влетела под КамАЗ, буксировавший МАЗ. Водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 3 февраля около 16:00 на 74 км трассы «Краснодар — Славянск-на-Кубани —Темрюк» в Славянском районе.

По предварительным данным, 78-летний житель Темрюкского района, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Он врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ», буксировавший автомобиль «МАЗ».

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, водитель буксируемого «МАЗ» пострадал, его госпитализировали в ЦРБ Славянского района, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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