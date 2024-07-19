На Кубани курьеру грозит до 6 лет за перевод аферистам 360 тыс. рублей от жертвы

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней жительницы Отрадненского района.

Действуя по указанию мошенников, обманувших потерпевшую по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», обвиняемая выступила в качестве курьера и забрала у потерпевшей 360 тыс. рублей. Похищенные деньги женщина перевела на банковский счет аферистов, оставив себе часть суммы в качестве гонорара.

Курьеру грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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