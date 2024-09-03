На Кубани курьер присвоил велосипед и сумку-холодильник с едой, заявив о грабеже

За ложный донос 35-летнему жителю Новороссийска грозит до двух лет колонии.

По данным следствия, мужчина устроился на должность курьера в фирму, занимающуюся доставкой, и получил в пользование велосипед и сумку-холодильник. В один из дней мужчина решил не возвращать имущество фирмы и заявил в полицию, что его ограбили. Он сообщил, что трое неизвестных отняли у него велосипед, сумку-холодильник с продуктами, смартфон и кошелек с деньгами.

При проверке информация не подтвердилась. Правоохранители установили, что никаких противоправных деяний в отношении курьера не совершалось. На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грози до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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