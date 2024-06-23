Житель Абинского района проиграл другу смартфон в карты и обвинил его в избиении

За ложный донос мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина во время распития спиртного со своим знакомым проиграл тому в карты свой смартфон. Позже, решив вернуть гаджет, он написал заявление в полицию, сообщив, что друг избил его и похитил телефон.

При проверке информация не подтвердилась. На мужчину завели уголовное дело за заведомо ложный донос. В настоящее время дело передано в суд.

Аналогичное дело завели на 38-летнюю жительницу Калининского района. Она из ревности оговорила сожителя, обвинив его в избиении своей 15-летней дочери. Проверка подтвердила, что никаких противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Обоим злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы, оба находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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