На Кубани контрактники формируемых именных подразделений получат 200 тыс. рублей

Такую единовременную выплату предоставят тем, кто заключил контракт о прохождении службы в именных краснодарских подразделениях с 1 марта 2024 года по 1 сентября 2024 года.

Средства бойцы получат в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Таким образом размер единовременной выплаты бойцам именных краснодарских подразделений достигнет порядка 1,4 млн рублей. В нее входит 195 тыс. рублей федеральной матподдержки и 1 млн рублей из краевого бюджета за заключение контракта с Минобороны РФ, а также теперь будут добавлять 200 тыс. рублей за поступление на службу в именные краснодарские подразделения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 1 млн рублей увеличили в Краснодарском крае выплату участникам СВО.