На Кубани казаки за неделю собрали и доставили более 55 тонн гуманитарной помощи для жителей новых регионов
Всего уже доставлено 1 тыс. 60 т гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области России.
По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, за неделю казаки Кубанского казачьего войска собрали и доставили жителям новых регионов, а также казакам-добровольцам и военнослужащим более 55 т грузов.
Екатеринодарский казачий отдел собрал более 5 т груза. Более 5 т гуманитарной помощи отправили казаки из Армавира. Казаки Хадыженского хуторского казачьего общества и жители Апшеронского района доставили партию помощи в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних из Алчевска ЛНР, часть груза передали для отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16).
Также гуманитарную помощь собрали в хуторском казачьем обществе им. «Святого Георгия», Екатеринодарском отделе, Новокубанско и Староминско районных казачьих обществ. В сборе помощи также участвовали казаки Черноморского округа, Крымского городского общества, общества «Хутор Благовещенский», ХКО «Приморское» из Анапы и жители Белореченского района.
Гуманитарную помощь для госпиталя в Макеевке собрали члены Краснодарского мотоклуба и казаки Гостагаевского СКО. В сборе посылок участвовали предприятия Краснодара, департамент социальной защиты. В груз на 1,7 млн рублей вошли продукты питания, медицинское оборудование, лекарства.
Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли школьники из Каневского, Кореновского, Динского, Кавказского, Тбилисского районов, казаки-студенты и преподаватели Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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