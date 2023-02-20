На Кубани казаки за неделю собрали и доставили более 55 тонн гуманитарной помощи для жителей новых регионов

Всего уже доставлено 1 тыс. 60 т гуманитарных грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области России.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, за неделю казаки Кубанского казачьего войска собрали и доставили жителям новых регионов, а также казакам-добровольцам и военнослужащим более 55 т грузов.

Екатеринодарский казачий отдел собрал более 5 т груза. Более 5 т гуманитарной помощи отправили казаки из Армавира. Казаки Хадыженского хуторского казачьего общества и жители Апшеронского района доставили партию помощи в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних из Алчевска ЛНР, часть груза передали для отряда спецназначения «Кубань» (БАРС-16).

Также гуманитарную помощь собрали в хуторском казачьем обществе им. «Святого Георгия», Екатеринодарском отделе, Новокубанско и Староминско районных казачьих обществ. В сборе помощи также участвовали казаки Черноморского округа, Крымского городского общества, общества «Хутор Благовещенский», ХКО «Приморское» из Анапы и жители Белореченского района.

Гуманитарную помощь для госпиталя в Макеевке собрали члены Краснодарского мотоклуба и казаки Гостагаевского СКО. В сборе посылок участвовали предприятия Краснодара, департамент социальной защиты. В груз на 1,7 млн рублей вошли продукты питания, медицинское оборудование, лекарства.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли школьники из Каневского, Кореновского, Динского, Кавказского, Тбилисского районов, казаки-студенты и преподаватели Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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