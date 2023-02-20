Около 3 тонн гумпомощи собрали в Краснодаре для участников спецоперации

Фуру с едой, средствами личной гигиены и одеждой отправили из краевой столицы в Харьковскую область.

Все передадут в часть, где служат около 200 жителей Краснодара. Гуманитарную помощь собрали сотрудники мэрии, депутаты ЗСК и гордумы, а также казаки Екатеринодарского районного казачьего общества.

«Мы поддерживаем связь с нашими ребятами в зоне СВО. Узнаем, что конкретно необходимо и в каком объеме. Будем и дальше помогать обеспечивать всем, в чем сейчас нуждаются бойцы», — сказал начальник управления по делам казачества и военнослужащих Олег Чернобривченко.

Мэрия будет поддерживать одну из именных «Краснодарских» частей в зоне спецоперации. Соглашение было подписано 13 февраля.

Узнать о муниципальных мерах поддержки для мобилизованных и членов их семей можно на официальном сайте администрации в специальном разделе, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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