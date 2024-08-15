На Кубани карту болельщика через МФЦ оформили более 238 тыс. человек

С 2021 года для посещения матчей РПЛ и других спортивных событий необходимо наличие карты Fan ID. Для ее получения можно лично прийти в офис МФЦ, либо подать заявление через «Госуслуги».

Для оформления карты болельщика в офисах МФЦ взрослым требуется только паспорт, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Готовая карта будет доступна в личном кабинете портала «Госуслуги».

Получить Fan ID можно удаленно, через «Госуслуги». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись, заполнить анкету и загрузить свою фотографию. После этого нужно пройти идентификацию личности в любом удобном офисе МФЦ.

Для оформления Fan ID на ребенка, нужно выбрать опцию «Оформить карту на себя и детей до 14 лет», ввести личные данные и загрузить фото. Детская карта болельщика подкрепляется к личному кабинету заявителя. В этом случае посещение МФЦ не потребуется.

Иностранные граждане тоже могут оформить электронную карту болельщика при наличии упрощенной учетной записи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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