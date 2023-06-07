Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров по количеству выданных Fan ID

Об этом 7 июня сообщили в Минцифры РФ. Всего карту болельщика к концу сезона 2022-23 оформили 967 тыс. человек.

По данным ведомства, Кубань заняла третье место среди регионов России по числу выданных Fan ID. В Краснодарском крае карты болельщика оформили 120 тыс. человек.

На первом месте Москва. Там выдали 135,3 тыс. карт болельщика. Второе место занял Санкт-Петербург, где Fan ID оформили 129 тыс. болельщиков.

Всего за сезон с использованием Fan ID состоялось 148 матчей. В 11 городах на 16 стадионах более 1 млн болельщиков успешно попали на матчи. Больше всего карт болельщика было использовано в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» — «Спартак», на который пришли почти 50 тыс. человек, сообщает Минцифры РФ в Telegram.

Карты футбольного болельщика необходимы для посещения матчей на всех 16 стадионах клубов Российской Премьер-Лиги. Для оформления Fan ID нужно подать заявление на «Госуслугах», после чего обратиться в МФЦ для подтверждения личности.

Читайте также: Минцифры РФ создало мобильное приложение для «Карты болельщика».