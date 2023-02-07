Минцифры РФ создало мобильное приложение для «Карты болельщика»
Для посещения матчей РПЛ заранее нужно оформить карту болельщика. Всего ее уже получили 375 тыс. человек.
Новое приложение «Карта болельщика» поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион. Для этого нужно показать на входе QR-код из приложения. Сделать это можно даже при отсутствии интернета.
В приложении можно оформить карту болельщика на себя и детей, предъявить на стадионе билет, аккредитацию или абонемент, а также передать билет другому человеку. Кроме того, можно узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место, добавить событие в календарь, узнать о бонусных программах и перейти на сайт для покупки билетов.
Скоро карту можно будет оформить без посещения МФЦ, прямо в приложении. Бета-версия доступна в RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery, сообщает Минцифры РФ в Telegram.
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