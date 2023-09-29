На Кубани к работе Совета по правам человека присоединились 10 новых участников

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев расширил СПЧ до 39 человек, пополнив его 10 новыми членами.

Обновленный состав Совета приступил к работе 27 сентября. Заседание прошло под председательством советника губернатора Кубани Андрея Зайцева. В совещании также принял участие глава краевого департамента внутренней политики Александр Бородавка. Он дал оценку работе прежнего состава СПЧ и представил его новых членов.

«Работа Совета затрагивает все сферы деятельности и зачастую сглаживает градус взаимодействия власти и общества, являясь конструктивным звеном в решении многих социальных вопросов», — подчеркнул глава департамента.

Он отметил, что Совет помогает жителям Кубани решать проблемы самой различной тематики — вопросы по обороту ТКО, экологической безопасности, общественному наблюдению на выборах, взаимодействию НКО, бизнеса и власти. Также СПЧ принимает активное участие в оказании гумпомощи российским бойцам в зоне СВО и жителям новых территории страны.

В новый состав Совета вошли как известные общественники, так и начинающие гражданские активисты. Это в том числе представители благотворительных и молодежных организаций, социально ориентированных НКО.

Новый состав СПЧ также внесет свой вклад в развитие гражданского общества, будет поднимать острые вопросы и работать над улучшением жизни каждого человека и благополучия общества в целом, заключил Андрей Зайцев.

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