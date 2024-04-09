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На Кубани из-за сбоя ГИБДД приостановила замену прав и регистрацию машин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-iz-za-sboya-gibdd-priostanovila-zamenu-prav-i-registratsiyu-mashin
На Кубани из-за сбоя ГИБДД приостановила замену прав и регистрацию машин
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В регистрационно-экзаменационных подразделениях УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 9 апреля произошел технический сбой в работе программного обеспечения.

В связи с этим временно приостановили регистрацию транспортных средств и замену водительских удостоверений. Сейчас принимают меры для устранения сбоя и восстановления работы информационных ресурсов. Водителей просят в ближайшие часы не приезжать в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.

О возобновлении оказания услуг сообщат дополнительно. Также планируют продлить время работы подразделений, чтобы обработать все заявки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу 1 апреля в РФ.

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