На Кубани из-за сбоя ГИБДД приостановила замену прав и регистрацию машин

В регистрационно-экзаменационных подразделениях УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 9 апреля произошел технический сбой в работе программного обеспечения.

В связи с этим временно приостановили регистрацию транспортных средств и замену водительских удостоверений. Сейчас принимают меры для устранения сбоя и восстановления работы информационных ресурсов. Водителей просят в ближайшие часы не приезжать в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы.

О возобновлении оказания услуг сообщат дополнительно. Также планируют продлить время работы подразделений, чтобы обработать все заявки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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