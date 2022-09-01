На Кубани из бюджета МУП похитили более 3 млн рублей на зарплату 8 несуществующих работников
Происшествия
01.09.2022 17:51
Прокуратура Щербиновского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства в МКУ «Служба строительного заказчика».
По данным следствия, с 2016 года по указанию руководства администрации района на предприятие приняли на работу 12 сотрудников, 8 из которых фактически не работали, так как постоянно находились в Ейске или в подразделениях администрации Щербиновского района. Всего из бюджета учреждения похитили более 3 млн рублей.
Материалы проверки направили в следственный орган. Возбудили о уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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