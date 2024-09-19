На Кубани исполняется 5 лет с момента открытия первой «Точки роста»

Центры открывают благодаря нацпроекту «Образование». Так, дети края, вне зависимости от того, где они живут — в городе или сельской местности, имеют равные возможности для обучения.

Одна из «Точек роста» находится в школе № 26 станицы Должанской — это два кабинета естественно-научного и технологического профилей. Там появилось новое оборудование, благодаря которому школьники смогут изучать биологию не только по учебникам, а «объемно». Ученица Камилла Лысенко уже ждет, когда начнутся уроки.

«Было бы интересно изучить разных микробов, все, что находится на разных поверхностях. Это очень интересно. Нам хотелось бы узнать все в подробностях. И нам предоставили эту возможность», — делится ученица 5 класса школы № 26 Камилла Лысенко.

Учителя рады возможности давать детям больше знаний. Наборы для химических опытов могут пригодиться не только на уроках, но и на дополнительных занятиях.

«Ребята будут экспериментировать. И, как мы с вами знаем, эксперимент — лучше любого наблюдения и чтения», — отмечает учитель биологии и химии школы № 26 станицы Должанской Наталья Радченко.

«Дети еще только знакомятся с новыми возможностями, которые у них появились. Сейчас на столах лежат наборы для конструирования роботов. И вот такие машины у ребят получатся, когда они освоят программу», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Раньше школа была удобна только для детей, которые воспринимают информацию зрительно или на слух, а теперь — еще и для кинестетиков, то есть для тех, кто воспринимает окружающий мир через тактильные ощущения, уверена Полина Петерсон из школы Анапы.

«Можно не просто писать конспекты — появилась возможность что-то собрать, что-то написать, что-то сделать. Это прекрасная возможность. Я очень рада и надеюсь, что ребята смогут проявить себя в этих направлениях, смогут узнать намного больше», — рассказывает ученица 9 класса Полина Петерсон.

В школах села Сукко и станицы Анапской в этом году детей приняли современные образовательные центры с курсом на инновационный формат обучения. Кабинеты с новым оборудованием появились и сельских школах Туапсинкого района.

Массовая перестройка школ под требования современного мира началась в регионе еще в 2019 году благодаря нацпроекту «Образование». В 2024-м на Кубани открыты 73 новых «Точки роста».

«Наука пришла в школу. Это очень хорошо. И я думаю, что это большая мотивация для детей, особенно то, что можно делать руками», — отмечает руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Людмила Громова.

Больше 250 тыс. кубанских школьников с открытием таких центров будут обучаться по-новому. Так, в туапсинских школах и «Точках роста» Каневского района уже задумали проекты, которые будут разрабатывать дети, а это — первый шаг к научной деятельности.

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