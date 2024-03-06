На Кубани ищут обманутых вкладчиков кооператива «Взаимопомощь»

В отношении создателей финансовой организации продолжают расследовать уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, с 2013 по 2019 год руководители кооператива «Взаимопомощь» получили от пайщиков свыше 98 млн рублей, которые затем похитили. Офисы организации работали в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Крымске и Темрюке.

Сотрудники полиции продолжают искать обманутых вкладчиков КПК «Взаимопомощь».

«Если Вы были пайщиком и стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в отдел полиции по адресу: Краснодар, ул. Красная, 18 или позвонить по номеру: +7 988 666-54-41», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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