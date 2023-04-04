На Кубани иномарка вылетела с дороги в поле и перевернулась, водитель погиб
Происшествия
04.04.2023 20:45
Авария произошла 4 апреля 17:25 в районе 122-го километра трассы «Кавказ» в Гулькевичском районе.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля BYD F3 не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги в поле и перевернулась.
В результате ДТП водитель погиб на месте. Также в машине был пассажир, он получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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