На Кубани иномарка выехала на встречку и влетела в фуру, есть погибший

Смертельное ДТП произошло 13 августа около 7:00 в Белореченском районе на 25 км дороги Гурийская — Черниговская — Рязанская.

Предварительно, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. От удара передняя часть хетчбэка получила серьезные повреждения. Грузовик перевернулся на бок.

В результате аварии 25-летний водитель легковушки погиб от полученных травм до приезда скорой помощи. Также 41-летнего водителя фуры с ранениями доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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