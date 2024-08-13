КамАЗ опрокинулся на обочину на Кубани, водитель погиб
Происшествия
13.08.2024 11:09
Смертельное ДТП произошло 13 августа около 8:10 на 160 км трассы Р-217 «Кавказ» в Армавире.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «КамАЗ» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего большегруз опрокинуло на обочину.
В результате аварии виновник аварии погиб на месте.
«Госавтоинспекция Кубани призывает водителей соблюдать режим труда и отдыха, быть особенно внимательным при проезде населенных пунктов, и самое главное – соблюдать скоростной режим», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.
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