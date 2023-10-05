На Кубани иномарка сбила пешехода, который внезапно вышел на дорогу с обочины

Авария произошла 4 октября около 20:00 в районе первого километра трассы Тимашевск — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе.

По предварительным данным, 57-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Toyota и сбил 43-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении и внезапно вышел на проезжую часть. На верхней одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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