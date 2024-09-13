На Кубани иномарка на встречке влетела в «шестерку», четверо пострадали

Авария произошла 12 сентября около 7:00 на 11 км дороги Кавказская — Новопокровская в Кавказском районе.

Предварительно, 47-летний водитель Toyota выехал на встречку и влетел в автомобиль ВАЗ-2106. За рулем отечественной легковушки был 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира. С травмами их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

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