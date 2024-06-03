На Кубани группа «черных лесорубов» вырубила деревьев почти на 214 млн рублей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в особо крупном размере на территории Пшишского лесничества.

По данным следствия, 39-летний житель Туапсинского района создал и возглавил организованную преступную группу из 10 человек в возрасте от 24 до 54 лет, которые с июля по октябрь 2022 года вели незаконную рубку леса.

Ущерб от действий злоумышленников составил около 214 млн рублей. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложили арест более чем на 149 млн. рублей.

На время предварительного следствия шестерым мужчинам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, один находится под подпиской о невыезде, еще двое — под домашним арестом.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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