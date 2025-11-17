На Кубани грозивший запереть сына в подвале мужчина объяснил свое поведение

В полиции проводят проверку после публикации видео из Темрюкского района, на котором отец грозится запереть сына в подвале за непослушание.

Кадры с угрозами вызвали большой резонанс в социальных сетях. На них мужчина жестко воспитывает сына, пока тот плачет навзрыд. Предварительно, конфликт в семье произошел из-за гаджета. Журналистам удалось связаться с отцом ребенка, чтобы он прокомментировал ситуацию.

«Здесь ничего такого нет, я детей вообще не трогаю никогда. Это недоразумение было, просто воспитательный момент», — говорит отец ребенка Арсен.

Дом, в котором предположительно проживает семья, выглядит нежилым. Об этом свидетельствуют и показания соседей: ни об Арсене, ни его семье они не слышали.

— Не знаю, кто это.

— Там вообще никто не живет.

— Машина редко чья-то подъезжает и все.

Психологи уверены, что даже в крайних случаях нельзя применять насилие.

«Детей бить ни в коем случае нельзя. Разговор будет эффективен только тогда, когда и ребенок, и родитель будут субъектами этого разговора, когда родитель станет в позицию друга для ребенка», — объясняет психолог Николай Бондарь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе полицейские нашли отца, грозившего запереть сына в подвале. Мужчина рассказал полицейским, что действительно записал воспитательную беседу на видео, но насилия к своим детям никогда не применял. Его слова подтвердили сын и жена. С мужчиной провели профилактическую беседу. Проверка продолжается.

