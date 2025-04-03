На Кубани грабители убили пенсионера и ударили его жену ради 1 млн рублей

Жертвами грабителей стала пожилая пара из станицы Медведовской Тимашевского района.

По словам соседей, супруги занимались бизнесом: они давали деньги в долг и сдавали жилье.

«Дом, в котором произошло убийство, сейчас опечатан. Следователи уже поработали на месте и изъяли все вещдоки из жилья», — сообщил специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Изветсно, что грабители ворвались в дом ночью, задушили пенсионера пакетом, ударили его жену по голове и, забрав 1 млн рублей, скрылись.

«Чтобы их никто из соседей не заметил, вероятно, преступники прошли вдоль реки, чтобы попасть в дом через задний участок. Скорее всего они перелезли через металлические ограждения и направились к своей жертве», — рассказал Абраамян.

Соседи уверены, что это сделал кто-то из должников. Супруги давали деньги под проценты и занималась сдачей жилья. У них было четыре квартиры, три коттеджа, владели домом престарелых.

«Те, кому он давал деньги, а отдавать им нечем, приехали, убрали, да и все», — поделился сосед погибшего пенсионера Николай.

Также на своем участке пенсионеры разводили большое количество домашних животных.

— У них живности много. У них и свиньи, нутрии, кого только нет. Трудом своим старались и все тянули.

Соседи рассказали, что супруги жили одни, но у них было двое сыновей.

— Один сын совершил самоубийство, второй в тюрьме, внук сейчас здесь.

Сейчас за хозяйством следит внук погибшего. Он тоже предположил, что грабителями могли оказаться должники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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