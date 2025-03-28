В Краснодаре будут судить пенсионера, застрелившего в спину 35-летнего сына

Преступление произошло 19 января в одном из домов в проезде Ново-Марьянском в Краснодаре. В марте завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

В ходе расследования обвиняемый признал вину, сейчас он находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств вины подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокурор Западного округа города Краснодара утвердил обвинительное заключение в отношении фигуранта и направил материалы дела в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местный житель и его 35-летний сын вместе выпивали. Они начали ссориться из-за того, что младший злоупотреблял алкоголем и угрожал повредить автомобиль отца. В ходе конфликта отец взял охотничье ружье и выстрелил сыну в спину. От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Возбудили уголовное дело об убийстве.

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