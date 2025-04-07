На Кубани ФСБ задержала мужчину, призывавшего в соцсетях к поджогам зданий

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали в Краснодаре местного жителя, причастного к распространению в интернете материалов террористического характера.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили, что 30-летний местный житель придерживался идеологии проукраинских националистических организаций. Он размещал в открытом доступе в соцсетях комментарии, в которых призывал совершать поджоги административных зданий на территории Краснодарского края.

Следственный отдел краевого УФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело о статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием сети интернет.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

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