На Кубани еще одна торговая компания начнет внедрять бережливые технологии

Оптимизация рабочих задач на предприятии «Профиль-Сервис» пройдет согласно нацпроекту «Производительность труда».

При участии экспертов Регионального центра компетенций в компании проведут диагностику пилотного потока и обозначат процессы, которые можно улучшить. Сотрудников предприятия обучат ключевым инструментам бережливого производства.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, уже свыше 20 компаний строительной сферы освоили технологии бережливости.

«Но, помимо самих застройщиков, в процесс также вовлечены производители и продавцы стройматериалов и различных комплектующих, которые также могут присоединиться к нацпроекту. Повышение производительности труда на всех этапах позволяет оптимизировать работу, а значит — строить еще больше качественных объектов», — отметил министр.

Компания «Профиль-Сервис» имеет офисы в Краснодаре и в станице Динской. Ее специализация — торговля комплектующими известных производителей для фасадов, окон, дверей и других светопрозрачных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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