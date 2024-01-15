На Кубани два человека погибли в легковушке, на скорости влетевшей в грузовик

Смертельная авария произошла 12 января около 6:00 на 1318 км трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» на большой скорости врезался в стоящий на обочине грузовик Hyundai.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его 32-летний пассажир скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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