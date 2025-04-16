На Кубани должника оштрафовали за сгоревшую арестованную машину

Инцидент с арестованным у должника имуществом произошел в Новокубанском районе.

Судебные приставы во время исполнительных действий по взысканию долга с местного жителя установили, что он владеет автомобилем, после чего транспортное средство арестовали. Машину оставили должнику на ответственное хранение без права пользования.

Мужчина на время отдал автомобиль брату, который использовал его в своих целях. На дороге в селе Успенском машина полностью сгорела.

В отношении должника возбудили уголовное дело о незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого описи, аресту или подлежащего конфискации. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему уголовный штраф, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

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Приставы арестовали 8 автомобилей, владельцы которых задолжали в общей сложности около 3,5 млн рублей. Один автомобиль изъяли. Арестованные машины передали на ответственное хранение их владельцам без права пользования до погашения долга.

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