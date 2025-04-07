8 водителей-должников стали пешеходами после рейда приставов на дорогах Кубани

Сотрудники ГУ ФССП России по Краснодарскому краю и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд для взыскания долгов с водителей-неплательщиков.

При помощи комплекс «Дорожный пристав» в транспортном потоке определяли машины, владельцы которых имели различные долги по алиментам, по штрафам ГИБДД и другим направлениям исполнительных производств.

Приставы арестовали 8 автомобилей, владельцы которых задолжали в общей сложности около 3,5 млн рублей. Один автомобиль изъяли.

Арестованные машины передали на ответственное хранение их владельцам без права пользования до погашения долга, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Читайте также: приставы арестовали 12 машин во время рейда на въезде в Краснодар. Неплательщиков выявили с помощью программного комплекса «Дорожный пристав» и приложения «Мобильный розыск» по автомобильным номерам должников в потоке машин. Было обнаружено 17 должников. Пять из них оплатили 30 задолженностей на сумму более 85 тыс. рублей на месте. Арестовали 12 автомобилей, чьи владельцы не смогли погасить долги.

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