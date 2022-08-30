На Кубани до 31 августа продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности 5 класса
Происшествия
30.08.2022 10:19
По данным синоптиков, 30 и 31 августа местами в северо-западных районах Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
В эти же дни местами в крае, а также на Черноморском побережье, в частности в Анапе, сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
Высокая пожароопасность 4 класса также прогнозируется 30 августа в предгорьях и низких горах Сочи.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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