На Кубани до 17 октября объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозой

По прогнозу синоптиков, 16 октября в 15:00-17:00 в Краснодарском крае резко ухудшится погода — пойдут сильные дожди с грозой и ветром до 20-23 м/с.

В некоторых районах будет очень сильный ливень. Осадки на Кубани будут продолжаться до вечера 17 октября.

В связи с прогнозируемой непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. В ближайшие сутки жителей и гостей региона просят быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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