На Кубани для обработки трасс от наледи за ночь использовали 20 т противогололедной смеси

Федеральные дорожники всю ночь и утром 4 февраля расчищают от снега и наледи дороги Краснодарского края.

За ночь для обработки трассы было использовано 20 т противогололедного материала, 219 т пескосоляной смеси и 109,5 т соли.

Обильные снегопады прошли в горном кластере Сочи. На обоих направлениях федеральной трассы А-149 Адлер — Красная Поляна работают по 12 комбинированных дорожных машин и по 25 человек линейного персонала. В ближайшие часы количество техники и людей будет увеличено.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды и ожидающимися обильными осадками в готовность привели 104 единицы техники и 105 человек. Силы и средства приведены в режим повышенной готовности. На участках подведомственных трасс выставлены дежурные бригады и техника, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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